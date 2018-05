Pourquoi Marine Le Pen célèbre-t-elle le 1er mai sur la Côte d'Azur, et non à Paris comme d'habitude ?

Alors pourquoi ce changement ? Si Marine Le Pen a choisi la Côte d'Azur, c'est qu'elle y lance ce même jour la première édition de la Fête des nations du MENL , le Mouvement pour l'Europe des nations et des libertés, qui regroupe l'ensemble des partis politiques européens de droite nationaliste et d'extrême droite. Parmi les invités, on retrouve le secrétaire général du FPÖ autrichien, Harald Vilimsky, le chef du Parti pour la liberté néerlandais (PVV) Geert Wilders, l'ancien dirigeant du Vlaams Belang belge et actuel président du MENL, Gerolf Annemans, ainsi que les dirigeants du KNP (Pologne), SPD (République tchèque), Volya (Bulgarie) et Nea Dexia (Grèce). Seul le chef de la Ligue italienne, Matteo Salvini, pourrait manquer à l'appel. Victorieux dans son pays aux dernières législatives, il pourrait être en Italie pour des tractations gouvernementales.