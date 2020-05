Manifs virtuelles, "casserolade", hommage à Jeanne d'Arc : comment va se dérouler le 1er Mai ?

"On sera orphelin des manifestations, des meetings et rassemblements mais il n'était pas question qu'on confine le 1er-Mai cette année!", a déclaré à l'AFP Yves Veyrier, le secrétaire général de Force ouvrière. Les organisations syndicales appellent les Français à afficher des slogans sur leurs réseaux sociaux, à les exposer sur des pancartes accrochées à leurs balcons, ou encore à chanter et faire des concerts de casseroles.

Ainsi, les sites internet des syndicats ont publié quelques exemple de punchlines, souvent directement inspirées de la crise que traverse le pays à cause du coronavirus. Les manifestants pourront choisir entre "pour un monde juste, durable et solidaire" (CGT), "la santé au travail doit être un droit fondamental" (FO), "colère confinée, explosion assurée!" (Solidaires), ou encore "le service public, utile comme jamais" (FSU).

"Chacun va s'organiser au mieux pour afficher les choses aux fenêtres, faire des vidéos, aller sur les réseaux sociaux, organiser des chansons collectivement, comme 'Bella Ciao', des concerts de casseroles. On va occuper l'espace du 1er-Mai autant que possible, en fonction des possibilités locales", a assuré Eric Beynel (Solidaires) à l'AFP. Les syndicats souhaitent également que cette journée soit l'occasion de réfléchir au monde demain. Ainsi la CFDT joindra à tous ses posts sur les réseaux le hashtag #construisonsdemain.

Du côté des partis politiques, La France insoumise adoptera les mêmes recettes que ci-dessous. Le mouvement de Jean-Luc Mélenchon appelle à une "casserolade" à midi, et à participer à une manifestation en ligne avec le hashtag #PlusJamaisCa. Le Parti communiste va permettre d'acheter un muguet virtuel. "Nous proposons aux gens d'aller acheter, sur le site du PC, un brin de muguet électronique et de l'offrir à une personne de son choix", explique Fabien Roussel au Parisien.

Le 1er mai est aussi l'occasion pour le Rassemblement national de rendre hommage à Jeanne d'Arc, et de se recueillir pour sa présidente Marine Le Pen - et son père Jean-Marie avant elle - devant sa statue place des Pyramides, à Paris. Ce vendredi, la présidente du RN se rendra bien sur place, accompagnée par son vice-président Jordan Bardella, pour y déposer une gerbe. Mais pas question de réunir les militants. Ils pourront en revanche participer au "1er-Mai numérique" du parti entre 11h et midi, qui consiste en une table ronde sur le monde d'après, et un discours de Marine Le Pen, le tout diffusé sur les réseaux sociaux.