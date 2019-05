Incident à la Pitié-Salpêtrière : accusé de "mensonge d'Etat" et de "fake news", Castaner sous le feu des critiques

1ER-MAI - Des personnalités publiques et politiques demandent au ministre de l'Intérieur de s'expliquer alors qu'il avait accusé des manifestants d’avoir "attaqué" l'hôpital de la Pitié-Salpêtrière, en marge du 1er-Mai. Une version remise en cause par des témoignages et des vidéos.