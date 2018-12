"Cette année 2019 est décisive à mes yeux et je veux former pour nous trois voeux" : vérité, dignité et espoir. Le chef de l'Etat Emmanuel Macron a prononcé les deuxièmes voeux de son quinquennat lundi après une fin d'année marquée par "des déchirements" et des manifestations sans précédent en faveur du pouvoir d'achat.





"Depuis des années nous nous sommes installés dans un déni parfois flagrant de réalité : on ne peut pas travailler moins et gagner plus, baisser nos impôts et accroître nos dépenses, ne rien changer à nos habitudes et respirer un air plus pur", a-t-il poursuivi. "Il faut tout de même sur ces sujets que nous nous regardions tels que nous sommes et que nous acceptions en face les réalités", a déclaré le chef de l'Etat, dans son allocution de 16 minutes.