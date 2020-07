2022, Dati y croit

Si son ancienne adversaire à la mairie de Paris est pressentie mais n'a de cesse de démentir des ambitions présidentielles, Rachida Dati, elle, ne s'en cache pas. "Je suis élue, engagée, donc j'ai un rôle à jouer (...) Dans ma vision, il y a beaucoup de sujets qui dépassent Paris. J'ai des projets", déclare au Parisien la maire du 7e arrondissement de Paris. Interrogée pour savoir si elle sera candidate à la présidentielle, l'ancienne Garde des sceaux répond que "ce sera à (sa) famille politique de choisir un candidat" mais qu'elle "participera à cet engagement majeur".

Elle souhaite pour la droite "recréer une dynamique". "On a fait du mimétisme de la gauche, on a vu le résultat, et là, on veut faire du mimétisme de Macron, ça va être pire", déplore-t-elle. "Or, nous avons un électorat, une attente de la part des Français, tant l'exaspération vis-à-vis des politiques menées est forte. A chaque élection, la droite se consolide sur le terrain. La droite peut répondre à cette exaspération avec une dynamique de projet", soutient Rachida Dati, arrivée deuxième derrière Anne Hidalgo avec plus de 30% des voix au second tour des municipales le 28 juin.