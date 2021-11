Congrès LR : qui a recueilli le plus de parrainages ?

Ils ont jusqu'à ce mardi 2 novembre 18 heures pour déposer leurs parrainages, mais tous devraient l'avoir fait à la mi-journée. Sur les six candidats au congrès LR pour désigner le candidat de la droite pour l'élection présidentielle, cinq auront réussi à recueillir les 250 signatures nécessaires. Seul l'entrepreneur Denis Payre n'a pas réussi à en récolter plus d'une quarantaine.

La première à avoir déposé les siens, il y a une quinzaine de jours, a été la présidente de la région Ile-de-France Valérie Pécresse. Si son entourage est resté secret sur le nombre exact de signatures déposées, il a précisé toutefois qu'ils étaient "bien plus que ce qui était requis" et que la candidate "continue d’en recevoir tous les jours". Si elle a "gagné le match de la vitesse", d'autres se sont en revanche lancés dans une course aux chiffres.

Le président de la région Hauts-de-France Xavier Bertrand a déposé 427 parrainages le 27 octobre dernier. Dans le même temps, les proches de Michel Barnier avaient joué la carte de la surenchère en indiquant que l'ancien négociateur du Brexit en avait plus de 500. Finalement, ils en ont déposé 702 ce mardi 2 novembre au matin au siège des Républicains. Le médecin et maire de La Garenne-Colombes Philippe Juvin a lui déposé 271 parrainages le 29 octobre, et le député des Alpes-Maritimes Eric Ciotti apportera ce mardi midi ses quelques 400 parrainages.