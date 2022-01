25% d'illettrisme chez les jeunes Français ? Une exagération de Valérie Pécresse

Passage obligé pour tous les jeunes Français, la journée défense et citoyenneté (JDC) est présentée comme "une journée d'information sur les institutions françaises, les droits et les devoirs du citoyen" et "fait suite au recensement citoyen". Quel que ce soit votre lieu de vie, "vous devez y participer avant d'avoir 18 ans (ou avant 25 ans dans certains cas)", précise le site Vie Publique. Un rendez-vous incontournable au cours duquel en 2020, "plus de 437.000 jeunes âgés de 16 à 25 ans, de nationalité française, ont participé au test de lecture".

En 2020, 78,6% des jeunes ayant pris part à ces tests étaient considérés comme des "lecteurs efficaces". Pour autant, les 21,4% restants ne sauraient être désignés comme souffrant d'illettrisme. Tout au plus, peut-on dire qu'ils rencontrent des difficultés variables : 11,9% sont définis comme "lecteurs médiocres", quand 4,9% affichent de "très faibles capacités de lecture". Reste ainsi les 4,6% de jeunes évoqués plus haut, présentant les plus importantes lacunes.

On constate, grâce aux résultats détaillés, que les garçons affichent de moins bons résultats que les filles, mais également que des variations s'observent en fonction des territoires. C'est en Outre-mer que les chiffres sont les plus inquiétants, avec entre 25 et 30% des jeunes en difficulté de lecture en Martinique, Guadeloupe, ainsi qu'à la Réunion. La Guyane (46,6%) et Mayotte (71,1%), en parallèle, ferment la marche. En métropole, des disparités apparaissent tout autant, comme en témoigne la carte qui suit, accessible via ce lien si elle ne s'affiche pas correctement.