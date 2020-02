26 départements sont-ils "quasiment au plein emploi", comme l'assure Bruno Le Maire ?

La publication des chiffres du chômage pour le 4e trimestre 2019 a été accueillie avec enthousiasme au sein du gouvernement. Ce taux de 8,1%, Bruno Le Maire l'a qualifié de "succès décisif pour la France". Invité de BFMTV ce jeudi matin, le ministre de l'Économie et des Finances a fait un état des lieux de l'emploi à travers le territoire et vanté l'action du gouvernement. "26 départements", s'est-il réjoui, "sont quasiment au plein emploi".

Si la définition du plein emploi n'est pas unanime, un relatif consensus s'observe autour d'une fourchette comprise entre 4,5 et 5 % de chômage. C'est notamment celle que retient Éric Heyer, économiste à l'OFCE interrogé en 2017 par BFM Business. D'autres spécialistes estiment même que cette barre des 5% est trop haute : c'est le cas d'un autre économiste, Jean Pisani-Ferry, pour qui il faut plutôt tabler sur un taux compris entre 3,5 et 4%.

Un seul département est aujourd'hui à 5% de chômage : le Cantal. Deux autres sont sous les 6%, la Lozère et la Mayenne, à respectivement 5,4 et 5,5%. Les 26 départements mentionnés par Bruno Le Maire sont en fait ceux qui affichent un taux inférieur à 7,3%. Ce taux s'approche de celui des 7%, présenté comme un objectif gouvernemental d'ici la fin du quinquennat.

Si Bruno Le Maire peut se réjouir d'une baisse des chiffres du chômage à l'échelle nationale, il est faux d'affirmer que 26 départements sont proches du plein emploi. Et si la France s'éloigne de plus en plus du seuil des 10%, il faudra que l'inversion de la courbe du chômage soit pérenne et se poursuive pour rendre l'objectif des 7% atteignable. Il faut en effet remonter à la fin de l'année 1982, soit presque 40 ans, pour retrouver des niveaux d'emploi semblables dans l'Hexagone.