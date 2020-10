Nouveau référendum en Nouvelle-Calédonie : qu'entraînerait une victoire du oui (ou celle du non) ?

L'heure du second choix pour la Nouvelle-Calédonie. Un peu plus de 180.000 électeurs de ce territoire du Pacifique Sud sont appelés aux urnes dimanche 4 octobre, pour trancher à nouveau la question posée par référendum : "Voulez-vous que la Nouvelle-Calédonie accède à la pleine souveraineté et devienne indépendante ?" Le scrutin, initialement prévu le 6 septembre 2020, avait été reporté en raison de la crise sanitaire.

Lors d'un premier référendum posant une question identique, en novembre 2018, les Néocalédoniens s'étaient prononcés contre l'indépendance avec 56,7% des voix, avec un taux de participation de 81%. Le résultat d'un long processus en plusieurs étapes. Les accords de Matignon avaient mis fin 1988 aux troubles en Nouvelle-Calédonie et ouvert une période de dix ans avant l'organisation d'un référendum d'autodétermination. En 1998, l'accord de Nouméa signé entre l'État, les indépendantistes et les loyalistes et validé par référendum, avait créé de nouvelles institutions et organisé des transferts de compétence, renvoyant ce référendum d'autodétermination au plus tard à 2018. Les modalités d'organisation sont très particulières.