Un cocotier planté, mais pas de gerbe de fleurs : 30 ans après l'assaut de la grotte d'Ouvéa, Macron joue l'apaisement

Sur les lieux du dramatique assaut, à la chefferie de Wadrilla, le président Macron a reçu un accueil typique de la région, avec un échange d'offrande, à savoir des tissus, des fleurs, des sculptures, dans une ambiance à la fois solennelle et heureuse, compte tenu des nombreux enfants venus "voir le président". "J'ai voulu aller plus au contact dans une année importante (ndlr: un référendum sur l'indépendance a lieu le 4 novembre). Nous savons tous les pleurs et les souffrances et aussi ce qui a été fait par vous tous dans un travail lent et patient", a déclaré le chef de l'Etat, qui est le premier président français à se rendre à Ouvéa depuis la tragédie.





Sous les applaudissements de plusieurs centaines d'habitants, Emmanuel Macron a planté un cocotier, symbole de vie dans la culture kanak, accompagné d'un des fils d'Alphonse Dianou, chef du commando FLNKS qui attaqua, le 22 avril 1988, la brigade de Fayaoué et fut tué lors de l'assaut le 5 mai 1988. Avant cela, le président avait rencontré à huis clos les familles des victimes qui avaient exprimé le souhait de le rencontrer. Sa visite "n'est pas une provocation, il vient sur l'île pour rendre hommage", s'est félicité un habitant de l'île.





S'il n'a pas déposé de gerbe sur la tombe des 19 militants kanak morts, le président Macron en a déposé une à la gendarmerie de Fayaoué, à la mémoire des quatre gendarmes tués le 22 avril lors de l'attaque de la brigade, mais aussi des deux militaires morts lors de l'assaut du 5 mai 1988.