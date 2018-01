30 milliards d'euros : d'où vient le déficit commercial abyssal entre la France et la Chine ?

En matière d'importation, les principaux produits venant de Chine sont les téléphones et équipements de communication (12,4% des marchandises), les habits (12,4%), l'informatique (10,5%) et le matériel électrique divers (7,1%). S'y ajoutent l'électroménager, les articles de sport ou encore les jouets.





La répartition des exportations françaises vers la Chine paraît nettement moins équilibrée. Ainsi, la part majoritaire vient de la vente de produits de la construction aéronautique et spatiale (34,1%, soit 6,4 milliards d'euros). La balance commerciale est donc particulièrement dépendante des ventes de l'avionneur européen Airbus, qui vient d'implanter en Chine un "centre de finition" pour les A330 commandés par les clients asiatiques. Suivent les exportations de boissons (et notamment des vins), pour 1,2 milliard, de machines et équipements du quotidien, de produits pharmaceutiques ou chimiques et de cosmétiques.





Dans ce contexte, Emmanuel Macron devrait, durant sa visite, superviser la signature d'une cinquantaine de contrats et accords, concernant notamment les groupes français AccorHotels, Safran, Dassault Systèmes, BNP Paribas, LVMH, EDF et le géant du nucléaire Areva. Selon l'agence Reuters, le groupe Airbus, également représenté dans la délégation, serait en discussion pour la vente une centaine d'appareils.