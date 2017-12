336 décorés de la Légion d’honneur le 1er janvier : ça donne droit à quoi cette distinction suprême ?

2018, année du renouveau pour la Légion d’honneur ? La promotion du 1er janvier 2018, révélée ce dimanche, semble le montrer. Elle compte assez peu de noms célèbres et illustre "la volonté d'un respect plus strict des critères d'attribution et des valeurs fondamentales du premier ordre honorifique : universalité, mérite, contribution au bien commun", a indiqué la Grande Chancellerie de la Légion d'honneur dans un communiqué.





Mais quels sont les avantages de cette distinction suprême ? Comme l’indique le site dédié, "la Légion d’honneur ne s’accompagne d’aucun avantage matériel ou financier réels". Il s’agit seulement d’une "source de fierté inestimable pour les récipiendaires et leurs proches et un exemple de civisme rendu public". Obtenir la Légion d’honneur – que vous n’aurez pas demandé, son obtention se fait toujours par l’entremise d’un tiers -, vous offre donc la reconnaissance éternelle de la Nation, donc.