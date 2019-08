34% de satisfaits : Emmanuel Macron retrouve sa cote de popularité d'il y a un an

2 points de plus pour Emmanuel Macron en août Comme le rapporte un sondage Ifop dans le JDD de ce dimanche 25 août, le président voit sa cote de popularité remonter après la déconvenue de cet hiver et du mouvement des gilets jaunes qui avaient fait chuter sa popularité à 23 % d'opinion favorable. En août le président de la République a retrouvé la côte de popularité de 34 %, la même qu'il y a un an, après que l'affaire Benalla a éclaté. 66 % des personnes sondées se disent actuellement mécontentes de l'action présidentielle.