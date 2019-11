360 millions d'euros pour lutter contre les violences conjugales, est-ce vraiment mieux que l'Espagne ?

"Le gouvernement consacrera l'année prochaine plus d'un milliard d'euros à l'égalité entre les hommes et les femmes. Dans le cadre de cette somme, nous dédierons 360 millions à la lutte contre les violences faites aux femmes", a déclaré lundi 25 novembre le Premier ministre, Edouard Philippe. Se défendant de vouloir "entrer dans une concurrence stérile", il a affirmé que la France dépensait davantage que l'Espagne, pays cité en référence depuis qu'il a prévu en 2017 un "pacte d'Etat" comprenant un budget d'un milliard d'euros sur cinq ans pour renforcer sa lutte contre les violences conjugales.

En juillet 2017, notre voisin a en effet approuvé un "pacte d'Etat contre la violence de genre", pour un budget d'un milliard d'euro sur cinq ans, soit 200 millions par an. En deux ans, le pays a déjà consacré 440 millions à cette cause, et est toujours en passe de respecter ses engagements.

"Plusieurs ministères contribuent, ce qui ne facilite sans doute pas la lisibilité de ces moyens : parmi les principaux contributeurs, on retrouve le ministère de l'Intérieur à hauteur de 220 millions, le ministère du Logement à hauteur de 90 millions et le ministère de la Justice qui mobilise 10 millions d'euros", a détaillé Edouard Philippe. Selon lui, "ces crédits ne tiennent pas compte des dispositifs qui vont bénéficier aux victimes de violences, comme les espaces rencontres, ces lieux neutres qui permettent aux parents d'échanger les enfants dans les cas de violences conjugales" qui bénéficieront de 30 millions d'euros d'ici la fin du quinquennat.

Mi-octobre, l'AFP avait analysé le "document de politique transversale", un document budgétaire qui détaille les actions des ministères en faveur de cette cause. Il indiquait que 1,116 milliard d'euros seraient engagés pour l'égalité entre les sexes en 2020. Néanmoins, quelque 830 millions de cette somme seraient dédiés à la "solidarité" et "l'aide économique" aux pays en développement, et donc destinés à l'étranger. Ne resterait donc qu'un peu plus de 280 millions d'euros pour la France.