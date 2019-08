361 maires et adjoints victimes d'"atteintes volontaires à l'intégrité physique" en 2018

La fonction d'élu local est de plus en plus exposée à la violence. Selon des chiffres exclusifs dévoilés par le Journal du Dimanche provenant d'une note du ministère de l'Intérieur en date du 8 août, 361 maires et adjoints ont été victimes cette année-là d’"atteintes volontaires à l’intégrité physique".





En 2016, 317 élus avaient été victimes d’atteintes à l’intégrité physique et d’outrages. Ils étaient 332 en 2017. Des chiffres en hausse de 5% entre 2016 et 2017 et de 9% de 2017 à 2018. Mais selon la note du ministère consultée par le JDD, la tendance s’inverse sur les sept premiers mois de 2019, par rapport à la même période en 2018 : les atteintes à l’intégrité physique des élus ont diminué de 2%. Les violences physiques ont diminué de 41%, alors que les menaces et les chantages augmentent de 20%.