Nouvelles mesures contre le Covid-19 : Olivier Véran va donner une conférence de presse à la mi-journée

Ce sera une première depuis le 26 août. Le ministre de la Santé Olivier Véran va tenir une conférence de presse ce jeudi, a annoncé le porte-parole du gouvernement Gabriel Attal, mercredi 24 novembre, à la sortie du Conseil de défense sanitaire. "Le constat est sans appel. Notre situation épidémique se dégrade très nettement. Il y a quelques jours, je parlais d'un début de vague fulgurante et cela se confirme avec un taux de reproduction du virus, qui est estimé aujourd'hui à 1,6 et qui devrait très probablement continuer à augmenter dans les prochains jours et les prochaines semaines", a-t-il averti.

Les annonces concrètes pour endiguer la reprise "fulgurante" de l'épidémie auront lieu, à l'issue des concertations qui seront menées dans la journée, auprès des présidents des groupes parlementaires de l'Assemblée nationale et du Sénat et des associations d'élus locaux, a précisé Gabriel Attal. "Notre philosophie n'a pas changé. Nous prenons des décisions sur le fondement des recommandations sanitaires et en concertation avec les élus", a-t-il assuré.