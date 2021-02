"4000 euros, c'est classe moyenne" : où se situe vraiment l'estimation de François Bayrou ?

Ce dimanche 7 février dans le Grand jury LCI/RTL/Le Figaro, le Haut-commissaire au plan François Bayrou a relancé un vieux débat : à partir de quand est-on considéré comme riche ? Interrogé sur la possibilité de faire participer les plus riches à l’effort contre le Covid-19, le maire de Pau a répondu : "Tout peut être imaginé de cet ordre-là, oui. […] Il faut savoir ce qu’on appelle les plus riches". Alors qu’il y a quelques années l’ancien président de la République François Hollande avait placé ce seuil à 4000 euros, "4000 euros pour moi, c’est classe moyenne", a estimé François Bayrou.

Alors à partir de quand est-on riche ? Difficile à dire. Faut-il prendre en compte le patrimoine, le nombre d’enfants à charge… ou seulement les revenus ? Dans un article publié sur son site internet le 22 janvier 2021 et intitulé "Combien y a-t-il de riches ?", l’Observatoire des inégalités place le seuil de richesse à 3470 euros par mois pour un adulte, soit le double du revenu médian. "L’Insee ne calcule pas de seuil de richesse et ne fournit pas de données assez précises pour que l’on puisse répondre avec exactitude à la question 'combien compte-t-on de riches ?'. Malgré tout, nous avons fait une estimation. Si l’on situe le seuil de richesse à 3470 euros mensuels (le double du niveau de vie médian), alors on compterait 8,2% de riches selon nos calculs", soit environ 5,1 millions de riches en 2017, peut-on lire.

Une phrase qui fait s’étouffer la gauche et lui fait dire que le président du MoDem est bien loin des réalités des Français. "Comment comprendre les Gilets jaunes, le mouvement sur les retraites, les revendications des soignants… quand on pense que les Français gagnent en moyenne 4000 euros/mois", a réagi sur Twitter le Premier secrétaire du PS, Olivier Faure. "Le salaire médian en France est de 1789 euros. La moitié des salariés ne gagnent pas cette somme", a rappelé le PCF.

Si on considère que l'on est riche lorsqu'on appartient aux 10% des Français qui gagnent le plus, ce seuil tombe à 3200 euros nets par mois après impôts pour une personne seule, indique l'Observatoire des inégalités. Il place cette limite à 4800 euros pour un couple sans enfant et 6700 euros pour un couple avec deux enfants. D'après cette note, écrite selon des données de l'Insee datant de 2017, 5% de la population se situerait au-dessus du seuil des 4000 euros nets mensuels, soit 3,2 millions d'individus.

Conscient qu'elle n'a pas laissé indifférent, François Bayrou est revenu sur sa sortie, lundi 8 février, sur sa page Facebook. "Une polémique, une de plus". Sans se démentir, le patron du Modem a pris l'exemple d'"un couple d'infirmiers à l'hôpital". "Ensemble, ils gagnent entre 4500 et 5000 euros; la retraite moyenne d’un enseignant est de 2600 euros par mois et un couple d’enseignants à la retraite, ils gagnent donc un peu plus de 5000 euros par mois: est-ce qu’on peut prétendre que ces infirmiers, ces enseignants, sont riches ?"

Une description qui correspond un peu mieux à l'idée commune de ce qu'est la classe moyenne... mais qui met de côté le fait que, dans le contexte de l'interview, l'ancien ministre n'avait pas précisé qu'il parlait des revenus d'un couple et non d'une personne. A fortiori quand on se rappelle qu'au cours de son passage, il a pris à témoin une journaliste en lui demandant son salaire, et non celui de son foyer.