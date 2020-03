Réforme des retraites : comment fonctionne la motion de censure que vont déposer les oppositions ?

Dénonçant un "coup de force social" de la part du gouvernement, les oppositions voient dans la motion de censure la possibilité pour le parlement d'endosser "un rôle autre que le rôle misérable et réduit de délibérer d'un texte dans lequel il y a des trous", pour reprendre les propos de Jean-Luc Mélenchon. Manière de dire que l'examen accéléré que suit le texte de loi - auquel il manque d'ailleurs un volet financement, renvoyé à la responsabilité des partenaires sociaux - au sein de la chambre basse ne satisfait guère les oppositions, de droite comme de gauche.

Pour ce faire, Jean-Luc Mélenchon savait ne pouvoir agir seul. A la tête d'un groupe de 17 députés, il a pu s'allier aux groupes communiste et socialiste à l'Assemblée. En effet, la signature du dixième des parlementaires est nécessaire au dépôt de cette motion, soient 58 députés. C'est chose faite avec les troupes d'Olivier Faure et Valérie Rabault, qui ont immédiatement annoncé ce dépôt, et des communistes d'André Chassaigne et Fabien Roussel.

De l'autre côté de l'échiquier politique aussi, on fourbit ses armes. Le groupe Les Républicains, seule opposition à être en capacité de déposer une motion seule, a avancé sur la sienne, ne souhaitant pas s'associer à celle de la gauche "aux antipodes de leurs convictions", pour reprendre les mots de Damien Abad. De leur côté, les députés RN voteront chacune des motions.