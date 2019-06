5 questions autour de la démission de Laurent Wauquiez de la présidence des Républicains

Comme le prévoient les statuts du parti, Laurent Wauquiez sera temporairement remplacé par le vice-président délégué, Jean Leonetti. Et les hiérarques de LR épluchent leur règlement intérieur : l'élection d'un nouveau président doit avoir lieu "dans les cinquante jours au moins et soixante-cinq jours au plus après l'ouverture de la vacance", selon l'article 23. Mais l'article 27 commande à la Haute autorité, chargée du bon déroulement du scrutin, de publier un guide électoral... 90 jours avant le vote.





Selon les informations de LCI, beaucoup au sein du mouvement préféreraient attendre la rentrée pour ne pas avoir à faire voter les militants pendant l’été.