5000 agents, dotés de bâtons de défense mais non armés : Anne Hidalgo détaille son projet de police municipale

Anne Hidalgo continue toutefois de se démarquer de ses principaux concurrents, Benjamin Griveaux, Rachida Dati et Cédric Villani, en refusant que cette police soit armée. "Ces policiers municipaux auront notamment un bâton de défense et un gilet pare-balles", précise-t-elle. "Ils seront formés pour neutraliser ceux qui pourraient s'en prendre à eux. Mais ils n'auront pas d'arme létale. Imiter la police nationale avec l'arme à feu, les patrouilles en voiture et les contrôles d'identité, ce n'est pas mon choix", assume la maire, disant vouloir "inventer une autre forme de police, au service des habitants, proche, visible et accessible".

L'élue parisienne propose en outre de créer "une école de formation spécifique" pour ces agents, dont une partie était affectée auparavant aux contraventions de voirie. Si elle refuse que cette police se substitue à la police nationale dans la lutte contre la délinquance, elle veut enfin créer "une agence parisienne du travail d'intérêt général" pour les mineurs délinquants.

Anne Hidalgo s'opposait à l'instauration d'une police municipale lors de sa campagne en 2014. Elle assume aujourd'hui d'avoir changé d'avis, estimant notamment que la police nationale s'est largement recentrée sur la lutte contre le terrorisme au lendemain des attentats de novembre 2015.