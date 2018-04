6 Français sur 10 "mécontents" de l'action du gouvernement, selon un sondage

Les sondés ont également été consultés sur plusieurs thématiques, et les seules qui reçoivent l'approbation des Français sont l'Europe et l'international, 54% de satisfaits. En revanche, dans tous les autres domaines, l'action du gouvernement ne satisfait pas : 53% de mécontents sur les questions sécuritaires, 54% sur l'éducation, et 64% sur les questions économiques et sociales.





Ce sondage montre également que le gouvernement demeure très peu connu des Français. Interrogés sur les 20 principaux ministres, 46% des sondés disent ne pas les connaître du tout, ou pas assez pour formuler une opinion. Ils sont 31% à juger leur action négativement et 23% à les juger positivement.