60% d'abstention, du jamais vu ! Le sondage choc à deux jours des régionales

Un triste record sera-t-il battu ce dimanche 20 juin, au premier tour des élections régionales et départementales ? C'est ce que prédit un sondage Ifop Fiducial pour Sud radio publié ce vendredi 18 juin, à deux jours du scrutin. Il estime que 60% des électeurs ne se déplaceront pas pour voter. "Un record dans les élections régionales [en 2015 l'abstention avait été de 50,09%, ndlr], un record dans les élections intermédiaires", a indiqué sur LCI Frédéric Dabi, directeur général Opinion de l'institut de sondage. "Seul le référendum pour passer au quinquennat en septembre 2000 et le référendum pour la Nouvelle-Calédonie en 1988 avaient eu une abstention plus forte", explique-t-il.

Selon cette enquête, 64% des femmes s’abstiendraient et 56% des hommes. 76% des moins de 35 ans n’iraient pas voter dimanche, contre 55% des plus de 35 ans (48% les 65 ans et plus). "L’abstention va toucher toutes les catégories, tous les partis, ce que augure peut-être des surprises dimanche soir", a estimé Frédéric Dabi sur LCI. "Il n’y a pas une abstention mais plusieurs : les gens qui ne votent jamais, les gens désaffiliés, les personnes qui trouvent des excuses, les mécontents de l’offre qu’on leur propose. La logique de vanité de vote a fortement émergé ; c’est-à-dire penser que voter c’est vain, inutile, car ça ne respecte pas la promesse du politique qui est changer la vie, transformer le quotidien."