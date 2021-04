61% des Français excluent de voter pour Emmanuel Macron au premier tour de la présidentielle

À un an de la présidentielle, les sondages se font de plus en plus nombreux. Et celui publié ce vendredi par RTL et Orange, réalisé par BVA, n'est pas en faveur du président sortant. Selon lui, six Français sur dix (61%) excluent de voter pour Emmanuel Macron au premier tour de l'élection présidentielle de 2022 s'il se représente.

Parmi les moins enclins à lui accorder leur vote figurent en particulier les 35-64 ans et les sympathisants de La France Insoumise et du Rassemblement national. À l'inverse, 11% disent être "certains" de voter pour lui, et 28% que "c'est possible".