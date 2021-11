62% des salariés au Smic sont-ils des femmes ?

Des chiffres que l'on retrouve dans une enquête de la Dares sur la question . En mars 2016, la Direction de l'Animation de la recherche, des Études et des Statistiques a publié une analyse sur le portrait des salariés rémunérés au salaire minimum dans le privé. D'entrée de jeu, cette branche du ministère du Travail relève que "les jeunes de moins de 25 ans et les femmes sont plus souvent rémunérés sur la base du Smic".

C'est pourquoi la part de femmes au Smic est aussi plus élevée. Dans ce même rapport, la direction des statistiques souligne que plus d'une femme sur dix (13 %) touche le salaire minimum contre seuls 5% des hommes. Les femmes sont donc "plus de deux fois plus concernées" par ces bas salaires. "La probabilité pour les femmes d’être rémunérées sur la base du Smic est 1,7 fois supérieure à celle des hommes", conclut le rapport du ministère du Travail.

