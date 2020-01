71% des Français souhaitent qu'une femme devienne présidente de la République, selon un sondage

Et si une femme devenait cheffe de l'Etat en 2022 ? Il s'agit d'une hypothèse largement plébiscitée par les Français interrogés dans le cadre du baromètre Harris Interactive pour RTL publié ce mercredi 1er janvier.

Selon l'enquête réalisée en ligne du 26 au 27 décembre 2019 auprès d'un échantillon de 1028 personnes, représentatif de la population âgée de 18 ans et plus, 71% des Français et Françaises estiment en effet "souhaitable" qu'une femme soit élue présidente de la République d'ici 2030. Ils sont d'ailleurs 57% à penser qu'il s'agit d'une situation "probable". A noter que, pour l'heure, aucune femme politique ne s'est encore déclarée candidate à l'élection de 2022.