8 mai : Emmanuel Macron s'est recueilli sous la statue du général De Gaulle

Ce 8 mai marquait le 73ème anniversaire de la fin de la Seconde Guerre mondiale et de la victoire sur le nazisme. Pour l'occasion, Emmanuel Macron s'est recueilli sous la statue du général De Gaulle sur les Champs-Élysées. Le chef de l'État est notamment allé à la rencontre de vétérans, ce qui a donné lieu à un échange étonnant avec l'un d'entre eux. "Soyez très ferme avec tous ces gauchos de la politique qui ne veulent que foutre la merde", a-t-il déclaré.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 08/05/2018 présenté par Gilles Bouleau sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 8 mai 2018 des reportages sur l’actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.