"Il y a encore du boulot" : Emmanuel Macron admet un manque de femmes au sein de son cabinet

Douze hommes, une femme. La liste du premier cercle des membres du cabinet du président de la République est loin d'être paritaire. Une erreur pour la ministre déléguée chargée de l'Égalité femmes-hommes Elisabeth Moreno. Invitée de LCI ce dimanche à la veille de la journée internationale des droits des femmes, elle a regretté que le chef de l'État ne donne pas "l'exemple".

"Si on prêche quelque chose d'aussi important, il faut donner l'exemple, et nous en avons discuté", a-t-elle déclaré, alors qu'Emmanuel Macron a fait de l'égalité femmes-hommes la grande cause de son quinquennat. "Je lui ai dit : 'Monsieur le Président, vous ne donnez pas l'exemple", a indiqué Elisabeth Moreno, sans dévoiler ce qu'il lui avait répondu. Il l'a fait ce lundi, lors d'un déplacement avec la ministre auprès d'entrepreneures et dirigeantes d’entreprises.