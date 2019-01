80 km/h : le gouvernement en marche arrière ?

La limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires a été l'une des mesures les plus impopulaires depuis le début du quinquennat d'Emmanuel Macron. Contestée depuis le début, elle a été considérée comme inefficace et technocratique. Son éventuelle suppression signifie donc que la colère des gilets jaunes a été entendue. Est-ce une sorte de désaveux pour le gouvernement ?



Ce lundi 28 janvier 2019, Geoffroy Lejeune, dans sa chronique "La politique", est revenu sur la mesure concernant la limitation de vitesse à 80 km/h sur les routes secondaires et son éventuelle suppression. Cette chronique a été diffusée dans La Matinale du 28/01/2019 présentée par Pascale de La Tour du Pin sur LCI. Du lundi au vendredi, dès 5h45, Pascale de La Tour du Pin vous présente la Matinale entourée de ses chroniqueurs.