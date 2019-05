80 ou 90 km/h ? Edouard Philippe ouvre la voie à des dérogations

Lors du grand débat national lancée face à la crise des Gilets jaunes, Emmanuel Macron avait déjà ouvert la porte à des assouplissements. La question doit être tranchée par le projet de loi d'orientation sur les mobilités, qui vient de revenir à l'Assemblée après un passage au Sénat, contrôlé par l'opposition de droite défavorable à la mesure. Le Sénat a ainsi donné compétence aux présidents de département et aux préfets pour relever la vitesse maximale autorisée. Mercredi 15 mai, les députés LaREM ont déposé un amendement pour laisser aux départements (et non pas aux préfets) la possibilité de rehausser ou non la vitesse sur les routes.