80km/h : les départements face à leurs responsabilités

Édouard Philippe a annoncé, jeudi 16 mai 2019, le possible retour aux 90km/h sur certaines routes secondaires. Désormais, l'appréciation de la limitation de vitesse à 80km/h sera laissée aux départements. Et si beaucoup d'élus ont attendu depuis des mois cette déclaration, certains ne veulent pas de la responsabilité qu'elle implique.



Ce sujet a été diffusé dans le journal télévisé de 20H du 17/05/2019 présenté par Anne-Claire Coudray sur TF1. Vous retrouverez au programme du JT de 20H du 17 mai 2019 des reportages sur l'actualité politique économique, internationale et culturelle, des analyses et rebonds sur les principaux thèmes du jour, des sujets en régions ainsi que des enquêtes sur les sujets qui concernent le quotidien des Français.