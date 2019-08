9,4 milliards d'euros récoltés en cinq ans par le service de régularisation des comptes cachés à l'étranger

Mis en place en 2013 après l'affaire Cahuzac avant d''être fermé en 2017, le service de régularisation des avoirs à l'étranger (STDR) n'a pas chômé en l'espace de cinq ans. Mardi 27 août, Le Figaro révèle les chiffres de cette "cellule de dégrisement fiscal", qui a traité pas moins de 47 000 dossiers de contribuables n'ayant pas déclaré des sommes placées dans des pays pratiquant le secret bancaire.





Sur ces 47.000 dossiers traités, l'Etat a récolté près de 9,4 milliards d'euros en impôts et amendes. Des fonds récoltés auprès de ces contribuables, volontaires et pour la plupart bénéficiaires d'un héritage ou d'une donation, à qui on a assuré de ne pas être poursuivi au pénal. Toujours selon Le Figaro, qui dévoile un rapport remis mardi 27 août aux parlementaires, le service de régularisation, malgré sa fermeture le 31 décembre 2017, a traité 11.344 dossiers au cours de l’année 2018, grâce à 150 agents dédiés.