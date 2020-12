90.000 euros d’amende pour avoir nommé trop de femmes : Hidalgo raille une décision "absurde" et "dangereuse"

"Cette amende est évidemment absurde ; plus encore, elle est injuste, irresponsable, dangereuse", a-t-elle poursuivi, estimant que "oui, nous devons promouvoir des femmes avec détermination et vigueur car le retard partout en France est encore très grand". "Oui, pour promouvoir et arriver un jour à la parité, il faut accélérer le tempo et faire en sorte que dans les nominations, il y ait plus de femmes que d'hommes", a estimé l'édile. "C’est d’ailleurs ce que j’essaie de faire pour les dénominations de rues. À Paris, nous faisons tout pour que ce soit un succès et je suis très fière d’une équipe large de femmes et d’hommes qui portent ensemble ce combat pour l’égalité."