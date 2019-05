95% des contribuables paieront moins d'impôt sur le revenu, selon Gérald Darmanin

Près de 95% des contribuables assujettis à l'impôt sur le revenu bénéficieront d'une baisse d'impôt l'an prochain, pour un montant moyen de 300 euros par foyer, assure le ministre des Comptes publics Gérald Darmanin dans Le Parisien daté de mercredi.





"La quasi-totalité des gens qui payent l'impôt sur le revenu, qu'ils soient ouvriers, salariés, cadres, seront concernés" par la baisse de cinq milliards d'euros de l'impôt sur le revenu promise par Emmanuel Macron, indique Gérald Darmanin dans cet entretien. "Au total, plus de 95% des contribuables paieront moins d'impôts", ajoute le ministre. Selon le locataire de Bercy, le montant de la baisse d'impôt, qui sera débattue dans le cadre du projet de loi de finances pour 2020, atteindra "environ 300 euros par foyer et par an" en moyenne.