A Blois, de nouvelles dégradations s'ajoutent à la sombre liste des actes antisémites

La ville de Blois condamne "avec la plus grande fermeté des actes inadmissibles et lamentables qui nous ramènent une nouvelle fois aux heures les plus sombres de notre histoire" dans un communiqué. Elle veut que les auteurs soient "interpellés rapidement, jugés et condamnés à une peine à la hauteur de leur infamie".





Le maître d’ouvrage du projet immobilier dégradé, 3F Centre Val de Loire a déposé plainte, la police a ouvert une enquête .