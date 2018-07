A Grenoble, Benoit Hamon sort les griffes et tacle Macron et EELV

"C’est dans ces moment-là que je me dis que notre différence irréductible avec Emmanuel Macron, c’est que définitivement, comme l’écrivait Guy Debord, nous, contrairement à lui, 'nous ne voulons plus travailler au spectacle de la fin du monde, mais à la fin du monde du spectacle'", a-t-il déroulé, avant de l'inviter à suivre l'exemple et le courage d'hommes de gauche. "On agite les sondages en nous disant : 'Mais les Français sont majoritairement contre l’accueil de l’Aquarius'. Et alors ?" Et de citer l'exemple de l'abolition de la peine de mort : "Combien d’autres têtes tombées au pied de l’échafaud, si François Mitterrand et Robert Badinter avaient gouverné au gré des sondages et non de leur conscience ?"





Benoit Hamon en a fait appel aux "Françaises" et aux "Français" : "Grand peuple de la Révolution et de la Résistance, terre d’accueil des républicains espagnols et des boat-people vietnamiens, n’avez-vous, n’avons-nous pas honte ?"