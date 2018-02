A l'Assemblée, deux députés LREM lancent les "questions citoyennes" au gouvernement

Ouvrir le Parlement aux citoyens. Dans la lignée des réformes engagées sous la présidence de François de Rugy à l'Assemblée nationale, deux députés LREM ont annoncé vendredi le lancement d'une initiative visant à relayer des "questions citoyennes" au gouvernement.





Paula Forteza et Matthieu Orphelin poseront chaque mois "deux questions écrites au gouvernement proposées par des citoyennes et des citoyens" par le biais d'une plateforme en ligne baptisée "Parlement ouvert". Ils sélectionneront "les questions les plus discutées" sur cette plateforme, "inspirées des préoccupations de citoyens concernés", mais ne concernant "pas uniquement des situations individuelles". Les réponses des ministres interpellés "seront rendues publiques et diffusées largement".





Les députés ont précisé les deux premières questions qui seront relayées. La première concernera une assistance maternelle d'Angers qui souhaite transporter les enfants dont elle a la charge au moyen d'un triporteur, mais qui ne peut le faire en raison d'une réglementation routière "inadaptée". La seconde question portera sur le cas d'un ressortissant français au Chili qui se heurte régulièrement à l'interruption de sa pension de retraite en raison de difficultés administratives.