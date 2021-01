À l'aune de la crise sanitaire, la revanche des élus locaux ?

Indispensables pour appliquer les mesures gouvernementales, les élus locaux ne se retiennent plus pour critiquer les choix de l’exécutif et faire des propositions, forts de leur expérience du terrain. "L’État fait beaucoup de logistique depuis le début de la crise. C’était valable avec les masques, ça s’est accru avec les vaccins. Cet État logisticien a dû s’appuyer sur des relais locaux pour être efficace", analyse pour LCI la conseillère en communication Charlotte Euzen. "Ça se retourne en partie contre lui, puisque des voix fortes et dissonantes montent et se font entendre."

Aujourd’hui, ces derniers sont en train de prendre leur revanche. Arnaud Robinet, Gaël Perdriau (Saint-Etienne) et David Lisnard (Cannes) sont appelés à être de plus en plus influents au sein des Républicains. À gauche, la maire socialiste de Paris Anne Hidalgo fait de moins en moins secret de ses ambitions pour 2022. "Après la nomination de Jean Castex, si Anne Hidalgo est candidate en 2022, cela montre qu'aujourd'hui, l’influence des maires est très forte et devrait continuer à s’accroître. La crise va sans doute leur donner de plus en plus un rôle de premier plan. Et on aura de plus en plus de mal à faire accepter aux Français des décisions qui n’ont pas été coconstruites avec le pouvoir local."

Outre une influence sur le débat politique du moment, Charlotte Euzen y voit un avantage pour le prochain scrutin présidentiel : "En 2022, un maire arrivera avec un capital de confiance beaucoup plus important qu’il y a quelques années. Les compétences d’élu local seront un atout de maître. Cela faisait toujours plus ou moins partie du bagage des candidats, mais est-ce qu’on assiste à un retour du local, y compris dans les profils de ceux qui gouverneront à l’échelle nationale ? Je pense que oui".