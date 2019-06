Aéroports de Paris : on fait le point sur les arguments avancés pour ou contre la privatisation

NON - A aucun moment Emmanuel Macron candidat ne s'était exprimé sur la privatisation d'Aéroports de Paris durant sa campagne présidentielle. Il n'y a pas non plus de trace de cette idée dans le programme de La République en Marche. Il a seulement évoqué la possibilité pour l'Etat de céder des parts au sein d'entreprises - comme ADP - pour constituer un Fond pour l'industrie et l'innovation.





Si Emmanuel Macron garda le silence sur sa volonté de privatiser ADP durant la campagne présidentielle, cette idée lui trottait pourtant déjà dans la tête. En poste à Bercy durant la présidence de François Hollande, Emmanuel Macron s'était directement investi pour mener à bien les privatisations des aéroports de Lyon, de Toulouse et de Nice.





En février 2019, l'ancien ministre des Transport de Manuel Valls, Alain Vidalies, révèle dans son livre confidence "Ministre sous François Hollande", qu'Emmanuel Macron, accompagné de Michel Sapin, soutenait en off la privatisation d'ADP. Un souhait qu'il s'est gardé d'exprimer publiquement.