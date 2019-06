Bugs du site pour le RIP sur la privatisation des aéroports de Paris : on vous explique ce qu'il s'est passé et ce qu'il vous faut faire

De nombreux votants critiquent aussi l'ergonomie du site et la difficulté à trouver la proposition du Référendum d'initiative populaire. La mise en page du site date de 2014, année de l'instauration de la loi sur RIP. Sauf que depuis sa mise en ligne, ce site n'avait jamais servi. La privatisation d'Aéroports de Paris est le tout premier référendum de ce type. Egalement, la plateforme n'affiche pas de compteurs permettant de suivre en temps réel l'évolution du nombre de signataires.





Une situation inédite qui peut également expliquer l'impossibilité, pour les signataires, d'aller au bout de leur démarche. Le ministère de l'Intérieur les invite donc à recommencer, des améliorations concernant l'accès doivent être mises en place rapidement.





Il ne faut pas non plus oublier que les personnes qui ne souhaitent pas ou ne peuvent pas voter en ligne peuvent toujours effectuer la démarche de soutien au RIP via un formulaire papier. Pour cela, il suffit d'imprimer et remplir ce document Cerfa et se rapprocher de sa mairie pour connaître les démarches de dépôt.