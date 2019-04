Fenêtres interdites à Amboise pour le sommet franco-italien : d'où vient cette rumeur ?

Avant de faire le tour des réseaux sociaux, cette "information" d'une interdiction pour les habitants d'Amboise d'accéder à leurs fenêtres et balcons pendant la visite d'Emmanuel Macron et Sergio Mattarella, provient de La Nouvelle République. Un article du 29 avril récapitulait les éléments de la conférence de presse du maire d'Amboise, Christian Guyon. Il était mentionné "ces précautions sont renforcées par un arrêté municipal qui impose aux habitants de ne pas paraître aux fenêtres et aux balcons, rue de la Concorde et place Michel-Debré." Cette rue et cette place longent le château d'Amboise.





La Nouvelle République a depuis modifié son article : "Envisagé dans un premier temps, un arrêté municipal qui impose aux habitants de ne pas paraître aux fenêtres et aux balcons [...] n'a finalement pas été pris." Mais d'autres médias et réseaux sociaux avaient déjà fait circuler la rumeur.