A Paris, les loyers seront, de nouveau, encadrés au 1er juillet

Dès le 1er juillet, les nouveaux contrats de location meublée ou non meublée devront le prendre en considération. Les propriétaires récalcitrants seront passibles de sanctions financières, entre 5.000 et 15.000 euros. Expérimenté dans la capitale entre août 2015 et novembre 2017, cette disposition avait été cassé par le tribunal administratif puis confirmé en appel. Le jugement reprochait à ces arrêtés de ce limiter à Paris intra-muros et à Lille.





Depuis, la loi ELAN a été adoptée en novembre dernier. Et cette fois-ci, la mesure ne concernera que les intercommunalités qui le souhaitent et, surtout, elle pourra n'être mise en œuvre que pour certains quartiers et certaines villes. Concrètement, les collectivités intéressées peuvent faire acte de candidature auprès du ministère, qui les jugera éligibles en fonction de différents critères dont le niveau actuel des loyers. Puis la mesure sera testée jusqu'à fin 2023, avant de décider de sa pérennité sur la base des données d'observatoires mis en place localement. C'est le choix qu'à fait la préfecture de région d'Ile-de-France, qui a validé, ce mardi, un arrêté en ce sens.