A quoi pourrait ressembler la Banque européenne du climat voulue par Emmanuel Macron ?

Créer une "Banque européenne du climat pour financer la transition écologique". Voilà ce que propose Emmanuel Macron dans sa tribune publiée ce mardi dans la presse française et européenne, sans être très précis toutefois sur ses modalités et son financement. "Renouer avec le fil du progrès, c’est aussi prendre la tête du combat écologique. Regarderons-nous nos enfants en face si nous ne résorbons pas aussi notre dette climatique ? L’Union européenne doit fixer son ambition – 0 carbone en 2050, division par deux des pesticides en 2025 – et adapter ses politiques à cette exigence : Banque européenne du climat pour financer la transition écologique ; force sanitaire européenne pour renforcer les contrôles de nos aliments…" écrit le président de la République dans cette tribune. Il reprend là à son compte une idée défendue par le climatologue Jean Jouzel et l’économiste Pierre Larrouturou. Et eux sont plus précis sur le financement et les missions de cette banque.