A quoi pourrait ressembler le programme nucléaire que souhaite lancer Emmanuel Macron ?

Emmanuel Macron a définitivement pris place dans le camp des pro-nucléaires. Mardi soir lors de son allocution, le président de la République a annoncé que la France allait relancer un programme nucléaire et construire de nouveaux réacteurs sur son sol. S'il n'a pas donné plus de détails et que le porte-parole du gouvernement a renvoyé aux prochaines semaines pour avoir de nouveaux éléments sur les types de réacteurs, les lieux d'implantation ou encore le calendrier, quelques indices laissent entrevoir ce qu'avait en tête le chef de l'Etat.

Au printemps, EDF avait remis au gouvernement un dossier sur la faisabilité et les conditions d'un programme envisageant la construction de six EPR. Récemment, le gestionnaire du réseau électrique RTE a également présenté un rapport très attendu sur le futur électrique de la France, qui soulignait notamment l'avantage économique à construire de nouveaux réacteurs mais aussi la nécessité de prendre des décisions rapides. La publication avait incité l'exécutif à accélérer son calendrier, alors que les décisions sur le nucléaire étaient jusqu'alors repoussées après le démarrage de Flamanville - seul nouveau réacteur actuellement construit par la France, attendu au mieux fin 2022, donc lors du prochain quinquennat.

Sur France Inter, le ministre de l'Economie Bruno Le Maire a laissé entendre que le nombre d'EPR à construire n'était pas fixé. "Combien il en faudra? Est-ce que c’est 6 ? Est-ce que c’est 8 ? Est-ce que c’est 10 ? Je ne peux pas vous le dire, (…) ça dépendra du niveau d’ambition que nous nous fixons" en termes d'électrification.

Sur les lieux d'implantation, le PDG d'EDF Jean-Bernard Lévy, a déclaré mercredi lors d'une audition au Sénat : "Nous avons proposé qu’une première étape soit de construire six réacteurs sur trois sites", à Penly (Seine-Maritime), près de Dieppe, puis à Gravelines (Nord) et enfin à Bugey (Ain) ou bien Tricastin (Drôme). EDF pense pouvoir construire ses réacteurs nucléaires de troisième génération en une quinzaine d'années, avec un possible premier exemplaire en service en 2035 et un deuxième l'année suivante, a indiqué le groupe. La Cour des comptes a estimé, de son côté, que la construction de six EPR 2 coûterait 46 milliards d'euros.