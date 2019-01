A quoi ressemblera le "grand débat national" censé répondre aux Gilets jaunes ?

L'exécutif a pris soin de cadrer le débat en proposant quatre grandes séries de thématiques : les mobilités et le logement, la justice fiscale, l'évolution de la pratique démocratique, et l'Etat et les services publics. La question de l'immigration, évoquée un temps par Emmanuel Macron, prendra place dans un chapitre sur la citoyenneté.





Pour autant, a insisté Chantal Jouanno, les Français n'ont aucune obligation à se plier à ces thèmes et "aucun thème ne sera interdit". La présidente de la CNDP a pris en exemple la proposition polémique d'abroger le "mariage pour tous", qui figurait en tête de la participation en ligne organisée ces derniers jours par le Conseil économique, social et environnemental, et perçue par beaucoup comme un dévoiement du débat.