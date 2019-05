À quoi va rassembler le nouveau Parlement européen ?

Les élections européennes se sont achevées dimanche 26 mai 2019. Un scrutin marqué par la perte de vitesse des partis traditionnels et une montée en puissance de l'extrême droite. À quoi va ressembler le nouvel hémicycle ? Marine Le Pen peut-elle compter sur des alliés ? Quel sera le poids du Rassemblement national et des autres formations politiques à Strasbourg ?



Ce lundi 27 mai 2019, Camille Vigogne Le Coat, dans sa chronique "Les indispensables", nous détaille le nombre de sièges par parti et le score des nationalistes. Cette chronique a été diffusée dans 24h Pujadas du 27/05/2019 présentée par David Pujadas sur LCI. Du lundi au vendredi, à partir de 18h, David Pujadas apporte toute son expertise pour analyser l'actualité du jour avec pédagogie.