Alexis Kohler, Patrick Strzoda et Lionel Lavergne : qui sont les trois proches d'Emmanuel Macron éclaboussés par l'affaire Benalla ?

Le général de brigade de gendarmerie Lionel Lavergne commande le Groupe de sécurité de la présidence de la République (GSPR), depuis avril 2017. Un service de gendarmes et de policiers d'élites au nombre de 80, affectés à la sécurité de la Présidence de la République et placé sous la tutelle du ministère de l'Intérieur.





Longuement interrogé par la commission d'enquête sur l'affaire Benalla au sujet des missions qui étaient confiées à Alexandre Benalla, le colonel Lionel Lavergne a défini "trois volets": la participation à l'organisation des déplacements officiels du président, à celle des déplacement non-officiels, et à la gestion des invitations du 14 juillet. "En aucune manière M. Benalla ne faisait de la sécurité", a insisté le chef du GSPR, une structure du Service de la protection (SDLP) dépendant de la Police nationale.





Faute d'éléments suffisants, le général Lionel Lavergne, comme Alexis Kohler ne sont pas suspectées de constituer des "faux témoignages". Néanmoins, le parquet a été saisi à leur sujet "pour porter à sa connaissance ces autres déclarations ainsi que la liste des incohérences et des contradictions relevées dans le rapport de la commission d’enquête". Et de préciser : "Il reviendra au ministère public de procéder, s’il y a lieu, à des investigations complémentaires qui pourront également concerner d’autres personnes et d’autres faits que celles et ceux évoqués dans ce rapport".