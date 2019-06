A travers son hommage à Pompidou, les messages de Nicolas Sarkozy à LR et au gouvernement

Lors de cette réforme des heures supplémentaires, "j'ai pensé aux accords de Grenelle" (signés en 1968, et prévoyant notamment la hausse des salaires de 10%), a indiqué l'ancien Président. Dans un pays marqué, selon lui, par "les corporatismes", "toute mesure d'un gouvernement est immédiatement cadrée, normée". Ironisant sur "l'administration de Bercy, toujours enthousiaste, généreuse, ambitieuse et novatrice", qui voulait encadrer cette mesure, Nicolas Sarkozy a indiqué avoir considéré au contraire que "la France est un tout, et que tous les Français devaient en bénéficier". Une manière de pointer l'action du gouvernement actuel, auquel il est souvent reprocher de ne favoriser qu'une partie de la population à travers ses réformes. "Augmenter le pouvoir d'achat et en même temps augmenter la durée légale du travail, c'est un mensonge", a également averti Nicolas Sarkozy, se félicitant d'avoir refusé de revenir à l'époque sur les 35 heures. Un totem auquel Emmanuel Macron n'a de toute façon pas prévu de toucher, privilégiant d'inciter les Français à travailler plus en instaurant un "âge d'équilibre" pour partir à la retraite.