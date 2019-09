"Les conditions n'étaient pas remplies" : Macron justifie l'abandon du coup de rabot sur les aides à domicile des seniors

POUVOIR D'ACHAT - Mardi soir à New York, Emmanuel Macron a assumé le recul du gouvernement sur le projet de suppression d'exonérations sociales sur l'aide à domicile des personnes âgées. Une question de "pragmatisme", a-t-il expliqué.

"Le Premier ministre a pris la bonne décision qui consistait non pas à rester dans le flou, mais à dire clairement que le gouvernement renonçait à cette mesure parce que les conditions n'étaient pas remplies", a expliqué Emmanuel Macron. "Les choses sont claires, en bon ordre et derrière nous", a-t-il ajouté, avant de conclure dans un sourire : "Ça s'appelle le pragmatisme".

Depuis New York, Emmanuel Macron solde le compte d'une mesure qui s'annonçait particulièrement explosive pour le gouvernement. Interrogé en marge du sommet de l'ONU, le chef de l'Etat a assumé mardi soir le recul du gouvernement sur le projet de suppression des exonérations sociales sur l'emploi à domicile pour les personnes de plus de 70 ans, qui devait permettre d'économiser près de 146 millions d'euros par an.

Pour le chef de l'Etat, la mesure comportait également le risque d'un "impact négatif" sur le pouvoir d'achat des retraités, qui avaient déjà pâti il y a un an de la hausse de la CSG - finalement abandonnée - et du gel de leurs pensions. On se souvient que ces mesures très impopulaires avaient largement contribué au mouvement de contestation sociale de l'hiver dernier.

"On a vu le risque, celui de détourner l'attention de l'essentiel, de se disperser, et cela pour 145 millions d'euros", a indiqué à LCI une source à l'Elysée, pour justifier le repli de l'exécutif. C'est Emmanuel Macron qui a demandé à Edouard Philippe de "rappeler" cette mesure. Côté Matignon, une autre source explique à LCI que le gouvernement a fait face, après l'annonce du coup de rabot, à des retours "très durs" des "corps intermédiaires et des fédérations d'employeurs". Deux options se présentaient alors : "cadrer" la réforme, c'est-à-dire tenter de convaincre de son bien fondé, ou renoncer purement et simplement.