Abandons d'animaux domestiques : une proposition de loi pour "en finir" avec ce fléau

"La principale mesure de prévention de l'abandon est l'identification des chiens et des chats, qui a été rendue obligatoire respectivement en 1999 et en 2012. Mais son efficacité n'est que relative", faute de sanction et de contrôle, soulignent ceux qui évoquent comme possibles pistes de travail la stérilisation obligatoire des chats et "la moralisation du commerce des animaux". Toujours selon ces élus, principalement LREM et LR, "les programmes scolaires en classes primaires doivent sensibiliser les enfants à leur responsabilité envers les animaux".





Pour rappel, durant la seule période estivale, quelque 60.000 animaux sont délaissés, ce contre quoi des campagnes sont menées par la SPA ou la Fondation 30 millions d'amis.