Absentéisme scolaire : la possibilité de suspendre les allocations familiales votée au Sénat

Intensifier la lutte contre l'absentéisme scolaire. La majorité de droite du Sénat a voté un nouvel amendement au projet de loi sur le "séparatisme". Ce nouveau texte rend possible la suspension des allocations familiales pour les foyers d'élèves trop régulièrement absents à l'école.

Plus précisément, il entend rétablir la possibilité de suspendre les allocations familiales et de rentrée scolaire, selon une procédure "proportionnée et graduée", "privilégiant le dialogue". Porté par Jacqueline Deromedi et signé par de nombreux sénateurs LR, dont leur chef de file Bruno Retailleau, l'amendement a été voté par 210 voix pour et 125 voix contre.

Jacques Grosperrin (LR) estime que ce scrutin permet de donner "un signal fort". "Le premier respect des principes de la République c'est d'aller à l'école de la République", a-t-il souligné. De son côté, Jean-Michel Blanquer a indiqué qu'il lui semblait plus approprié "d'appliquer le droit existant". Il a toutefois salué la "sagesse" de la haute assemblée, disant comprendre "l'intention". "Il y a un point que je partage, c'est le respect de l'obligation scolaire", a-t-il complété.